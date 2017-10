Nieuwkoop: 'Kan mooie middag tegen Ajax worden'

Bart Nieuwkoop is klaar voor de clash met Ajax. Ⓒ ANP Pro Shots

Als het aan Bart Nieuwkoop ligt, staat hij zondag na vijf maanden zonder Eredivisie-duel opnieuw vanaf minuut één op het veld. In een Kuip die van de stalen fundering tot aan de nok tijdens de Klassieker met ruim 50.000 man zal zinderen, nu Feyenoord vroeg in het seizoen voor een duidelijke opdracht staat om vol in de titelrace te blijven: winnen!