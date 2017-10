Blind blijft aan kop met Man United

De Mancunians wonnen met 1-0 op bezoek bij Benfica en hebben na drie duels de volle winst. Blind speelde negentig minuten mee bij Manchester, dat voor rust ontsnapte toen Salvio een goede kans voor de thuisclub hard naast schoot. Marcus Rashford maakte na ruim een uur op curieuze wijze de enige treffer.

Benfica eindigde het duel met tien spelers, omdat aanvoerder Luisao in blessuretijd met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd.

FC Basel

In het andere groepsduel won FC Basel zonder Ricky van Wolfswinkel met 2-0 bij CSKA Moskou. Taulant Xhaka zorgde na een half uur spelen voor de openingsgoal, waarna Dimitri Oberlin in de slotfase het duel uit een counter besliste. Basel heeft zes punten uit drie duels en blijft in het spoor van United, dat er negen heeft.

Stand Groep A:

1. Manchester United 3-9 (8-1)

2. FC Basel 3-6 (7-3)

3. CSKA Moskou 3-3 (3-7)

4. Benfica 3-0 (1-8)