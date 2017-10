Robben heeft weinig mededogen met Celtic

De ploeg van de nieuwe coach Jupp Heynckes (hij volgde de ontslagen Carlo Ancelotti op) won in de eigen Allianz Arena met 3-0 van Celtic. Het zat Bayern in de openingsfase niet bepaald mee, toen eerst een doelpunt van Thiago Alcantara afgekeurd werd omdat Robert Lewandowski de bal van achter de achterlijn zou hebben teruggelegd, en even later kreeg diezelfde Lewandowski geen strafschop toen hij in het penaltygebied werd vastgehouden.

Jubileum

Thomas Müller zette Bayern uiteindelijk op voorsprong. De aanvallende middenvelder was er als de kippen bij om na een kopbal van Lewandowski de rebound binnen te knallen. Joshua Kimmich bracht de marge nog voor rust op twee. Mats Hummels kopte vijf minuten na rust (uit een hoekschop van Robben) de derde Beierse treffer binnen. Robben (die zijn honderdste wedstrijd in de Champions League afwerkte) maakte de negentig minuten vol bij de thuisclub.

Paris SG stoomt door

Paris Saint-Germain heeft na drie wedstrijden de volle buit in groep B. Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Neymar en Angel di Maria waren er verantwoordelijk voor dat de Fransen met 4-0 bij Anderlecht wonnen, dat evengoed grote kansen kreeg. Met name Henry Onyekuru liet een paar dotten van mogelijkheden onbenut. Anderlecht is na drie duels nog altijd puntloos.

Stand Groep B:

1. Paris Saint-Germain 3-9 (12-0)

2. Bayern München 3-6 (6-3)

3. Celtic 3-3 (3-8)

4. Anderlecht 3-0 (0-10)