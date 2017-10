Strootman ziet spektakel in Londen beloond met punt

De Nederlander stond met zijn Italiaanse ploeggenoten na 37 minuten met 2-0 achter bij Chelsea, maar sleepte uiteindelijk een 3-3 gelijkspel uit het vuur.

Een afstandsschot van David Luiz en een rebound van Eden Hazard leverden de thuisclub een 2-0 voorsprong op, maar een knappe individuele actie van Aleksandr Kolarov bracht de Romeinen kort voor rust terug tot 2-1.

Finest hour Dzeko

Halverwege de tweede helft beleefde Edin Dzeko zijn finest hour in Londen. De Bosniër, jarenlang in Engeland actief voor Manchester City, hielp AS Roma tussen de 64e en de 70e minuut van een 2-1 achterstand naar een 3-2 voorsprong. Genoeg voor een spectaculaire zege was het net niet. Hazard kopte een kwartier voor tijd de 3-3 achter doelman Alisson.

Strootman, die zeven minuten voor tijd gewisseld was, blijft tweede in groep C met twee punten achterstand op Chelsea en drie punten voorsprong op Atletico Madrid, dat eerder op de avond dure punten liet liggen bij FK Qarabag: 0-0.

Stand Groep C:

1. Chelsea 3-7 (11-4)

2. AS Roma 3-5 (5-4)

3. Atletico Madrid 3-2 (1-2)

4. FK Qarabag 3-1 (1-8)