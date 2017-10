Spelers boos: 'Ze weten zelfs wanneer we seks hebben'

“Criminelen dragen een enkelband, bij Genk is het een polsband. Ik voel me net een gevangene”, citeert Het Laatste Nieuws een speler die anoniem wil blijven. “Op de club weten ze zelfs wanneer we seks hebben,” meldt een andere verontwaardigde voetballer.

Het dragen van de tracker, Whoops zo heet dat polsbandje, heeft ook zijn voorstanders binnen de spelersgroep. “Het stelt mij in staat om sneller te recupereren”, zegt een medestander.

Racing Genk snapt de commotie niet. “Voor ons is dit een middel om bij te dragen tot het professioneel begeleiden van onze mensen."