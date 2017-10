Zwemster Toussaint gaat in Amsterdam trainen

Ze rondt in december haar studie bewegingswetenschappen aan de universiteit van het Amerikaanse Tennessee af.

Toussaint won deze zomer goud op de 50 meter rugslag van de Universiade in Taiwan. Op de Spelen van Rio de Janeiro werd ze achttiende op de 100 meter rugslag.

"Ik heb een mooi seizoen gehad met als hoogtepunt het goud in Taiwan, een mooie motivatie om door te gaan tot Tokio 2020'', zei Toussaint. "Het was een fantastische tijd in Amerika en ik ben de coaches van Tennessee erg dankbaar. Ik ben blij dat ik nu in Amsterdam kan aansluiten en verder kan trainen met Mark en de NTC-zwemmers.''

Trainer Faber kijkt uit naar de komst van Toussaint. "Tijdens de WK in Boedapest en de Universiade hebben Kira en ik al heel prettig samengewerkt. Kira heeft de nodige internationale ervaring en een sterke ambitie om op de afstanden van de rugslag plaatsing af te dwingen voor de Olympische Spelen in Tokio en daar goed te presteren.''