Fraser baalt van keuze Matavz: 'Ik zou spelen'

De Sloveen scoorde dit seizoen al vijf keer en ontbrak donderdagavond in de Vitesse-selectie omdat hij op het punt stond om vader te worden.

"Ík zou altijd spelen", liet Fraser tegenover RTL doorschemeren dat hij ervan baalde dat hij niet over Matavz kon beschikken. "Al blijft een kind krijgen natuurlijk wel het mooiste wat er in je leven is. Bovendien ben ik ook ouder en wijzer geworden, dus ik snap wel dat hij nu deze keuze maakt." Door de afwezigheid van Matavz kreeg Luc Castaignos in het Regenboogstadion zijn kans als diepste spits.

