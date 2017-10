Koeman in tumultueus thuisduel onderuit

Bij Everton hadden Davy Klaassen en Cuco Martina een basisplaats, Wayne Rooney zat op de tribune. Olympique Lyon deed het met Memphis Depay, Kenny Tete en oude bekenden Marcelo en Bertrand Traoré.

Lyon greep al na vijf minuten spelen de leiding. Memphis Depay stuurde Fernando Marcal met een prachtig balletje weg, waarna Mason Holgate de Braziliaan neerlegde met een late tackle. Arbiter Bas Nijhuis kende geen twijfel en wees terecht naar de stip. Nabil Fekir zette zich achter de bal en schoot probleemloos raak: 0-1.

Mason Holgate legt Fernando Marcal neer. Ⓒ Reuters

Depay kreeg na 40 spelen een enorme kans op de 0-2. De Oranje-international kon alleen doorlopen op doelman Jordan Pickford, maar zijn inzet was veel te slap om de Engelse keeper te kloppen.

Memphis Depay schiet veel te slap in. Ⓒ Reuters

Klaassen kon niet overtuigen bij Everton. De oud-Ajacied kreeg halverwege de eerste helft een goede mogelijkheid, maar schoot niet hard genoeg om doelman Anthony Lopes in de gevaren te brengen. In de rust verving Koeman hem dan ook voor Ademola Lookman. Die kreeg tien minuten later van Nijhuis het eerste geel van de wedstrijd voor een veel te late tackle op Marcal.

Ashley Williams

Nijhuis kwam even later ogen te kort toen er een massale duw- en trekpartij ontstond op het veld. Everton-aanvoerder Ashley Williams gaf doelman Lopes een beuk, waarna onder meer Traoré en Tete zich vol in het strijdgewoel mengden.

Ashley Williams deelt een belachelijke beuk uit. Ⓒ Reuters

Zelfs een supporter kon zijn handen niet thuis houden. Keeperstrainer Patrick Lodewijks rende vervolgens het veld in om Williams te kalmeren en had daar flink wat tijd voor nodig. Nijhuis deed het incident af met een gele kaart voor Traoré en de Everton-aanvoerder .

Ashley Williams heeft ruzie met alles en iedereen van Lyon. Ⓒ Reuters

Het niet wegsturen van Williams had grote gevolgen, want de verdediger uit Wales kopte even later de 1-1 binnen.

Traoré kroonde zich uiteindelijk tot matchwinner van het steeds onvriendelijker wordende duel. De oud-Ajacied werkte een voorzet met zijn hak achter zijn standbeen langs Pickford: 1-2. Lyon heeft door de zege vijf punten, Everton blijft op één staan. Tot frustratie van Koeman, die zich langs de lijn over van alles en nog wat opwond. Na afloop nam hij uitgebreid de tijd om verhaal te halen bij Nijhuis.

Premier League

Ook in de Premier League loopt het niet bij Everton. De club versterkte zich afgelopen zomer voor tientallen miljoenen euro's, maar staat met acht punten uit acht wedstrijden op een teleurstellende zestiende plek.