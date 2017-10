Younes vraagt Ajax vergeefs om tussentijdse vakantie

Amin Younes heeft een verklaring voor zijn matige spel. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Hoe kan dat toch? Frank de Boer, Peter Bosz en nu ook Marcel Keizer en de Duitse bondscoach Joachim Löw – toch niet de minste trainers – zijn gecharmeerd van Amin Younes. Toch ligt de jonge Duitser zwaar onder vuur bij de fans van Ajax. „Dat raakt me, want ik ben ook maar een mens”, zegt de buitenspeler, die erkent dat hij op zijn zachtst gezegd niet in zijn beste fase zit.