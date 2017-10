Koeman legt schuld van matpartij bij Nijhuis

Het duel in de groepsfase van de Europa League werd ontsierd door een flinke matpartij tussen een flink aantal spelers én een supporter met een kind op zijn arm(!).

"Het begon met Ashley (Williams, red.), de keeper en nog een verdediger van Lyon", zei Koeman. "De irritatie bij mijn spelers in de wedstrijd was naar mijn mening de schuld van de scheidsrechter. Ik begrijp mijn spelers, al moet je je natuurlijk inhouden. Hij was Nederlanders, maar deed helemaal niets tegen de spelers van Lyon. Fekir ging er in de eerste helft tien keer voor niks bij liggen."

Ashley Williams gaat totaal door het lint. Ⓒ Reuters

"En we kregen maar vijf minuten blessuretijd", aldus Koeman, die zich langs de lijn enorm opwond over het tijdrekken van de Fransen. "Zes wissel zijn al goed voor drie minuten blessuretijd. Misschien twee minuten extra voor het gevecht? Dat is vijf minuten."

Koeman had overigens geluk dat Nijhuis Williams niet van het veld stuurde voor zijn aandeel in de matpartij.