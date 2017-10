Wout Poels verdwaald in China

Ruim een uur later dan alle andere ploegen arriveerde Team Sky pas bij de start in Qinzhou. ,,Ik heb volgens mij half China gezien”, kon Poels met een glimlach zeggen.

Team Sky reed in het konvooi met alle ploegen en de organisatie van het hotel naar de start. ,,Wat er gebeurd is, weet ik niet maar ineens waren we alle andere teams kwijt”, vertelde Poels.

,,Ondertussen gebaarden een aantal Chinezen dat we maar moesten door rijden. Ondanks dat we echt verdwaald waren heb ik me nooit zorgen gemaakt. Iedere ploeg heeft hier een Chinese begeleider dus echt fout kon het niet gaan. Al waren er wel gevaarlijke taferelen. Ineens reed onze chauffeur achteruit op de snelweg en we keerden midden op een weg. Allemaal gekkigheden, maar het is goed gekomen. Op dit voorval na lijkt deze ronde tot dusver goed georganiseerd. Al is het toch wel een beetje een avontuur.”