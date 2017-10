Blessures baren Van Bronckhorst zorgen

Naast Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden en Renato Tapia ontbreekt zondag ook Sven van Beek. De verdediger was na ruim een jaar afwezigheid weer fit, maar kampt nu met een heupblessure. "Hij heeft een botsing gehad met Jean-Paul Boetius, dus ik denk dat hij zondag niet beschikbaar is", bevestigde Van Bronckhorst op de persconferentie. "Ik maak me er zorgen om dat met name achterin spelers wegvallen."

Geertruida

Van Bronckhorst denkt erover om Kevin Diks óf jeugdtalent Lutsharel Geertruida tegen Ajax op te stellen in het hart van de defensie. "Dat zou ik aandurven, ja. Door de vele blessures moeten we afwachten en eerst kijken wat wij hebben. Morgen hebben we pas een goed beeld van wie er beschikbaar zijn."

'Vaak betere ploeg tegen Ajax'

Ondanks alle defensieve problemen wil Van Bronckhorst vol voor de overwinning gaan tegen de Amsterdamse rivaal. "We willen tegen Ajax beginnen zoals tegen Shakhtar", verwees de coach naar de goede beginfase van zijn ploeg in het doordeweekse Champions League-duel. "De laatste jaren waren we tegen Ajax vaak de betere ploeg, kregen we meer kansen, maar wonnen we slechts een paar keer. Zondag moeten we weer van onze eigen kracht uit gaan."