Humor Nijhuis bevalt mopperende Koeman niks

Ranomi Kromowidjojo heeft bij de Swim Cup in Amsterdam het Nederlands record op de 50 meter vlinderslag op de kortebaan verbeterd. De 27-jarige zwemster tikte aan in 24,53. Dat was één honderdste van een seconde sneller dan de tijd waarmee ze in augustus tijdens de wereldbekerwedstrijden in Eindhoven rivale Sarah Sjöström klopte.