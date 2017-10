Honkballers Astros leven nog tegen Yankees

De honkballers van Houston Astros voorkwamen uitschakeling in de play-offs van de Major League door het zesde duel met New York Yankees met 7-1 te winnen. De Astros brachten daarmee de stand in de best-of-seven op 3-3 en dwongen een zevende en beslissend duel af.

Pitcher Justin Verlander was de grote man bij de thuisploeg uit Houston. Hij zorgde er met secuur werpen voor dat de slagmannen van de Yankees, onder wie de Nederlander Didi Gregorius, nauwelijks de bal konden raken. Verlander incasseerde slechts vijf honkslagen in zeven innings. Aan slag bij de Astros was vooral José Altuve op dreef; hij sloeg onder meer een homerun in de achtste inning.

Het enige punt van de Yankees kwam op nam van Aaron Judge. Hij sloeg in de achtste inning een homerun. Gregorius kwam tot één honkslag.