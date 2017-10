Noodgedwongen vertrek Van Gerwen

Van Gerwen kwam vrijdagavond nog wel in actie in de eerste ronde van het proftoernooi, dat deel uitmaakt van de World Series of Darts. Nederlands beste darter versloeg de Duitser Martin Schindler met 6-2, maar had veel pijn in zijn gewricht.

,,Iedereen kon wel zien dat het slecht ging met mijn voet. Op medisch advies heb ik helaas besloten me terug te trekken. Ik ga me eerst richten op volledig herstel'', zei Van Gerwen op de website van het toernooi.