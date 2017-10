Chelsea slaat in slotfase toe tegen Watford

De formatie van Antonio Conte sloeg in de slotfase toe en won met 4-2. De neutrale toeschouwer beleefde een heerlijke middag op Stamford Bridge. Daryl Janmaat zag vanaf de Watford-bank hoe Pedro na twaalf minuten Chelsea op fantastische wijze op voorsprong zette.

Prachtgoal Pedro

Nadat de thuisclub een onterechte corner had gekregen, kwam de afgeslagen bal bij Pedro terecht, die de bal vanaf de rechterkant van het strafschopgebied de bal in de linkerkruising krulde. Voormalig PSV-goalie Heurelho Gomes stond aan de grond genageld en kon slechts applaudiseren voor het schot dat via de binnenkant van de paal achter hem in het net plofte.

Cesc Fabregas kon vier minuten later de voorsprong verdubbelen toen hij vrij voor Gomes opdook, maar de Braziliaan doorzag de plannen van de Spanjaard en maakte de stiftbal onschadelijk. Op slag van rust kwam Watford op gelijke hoogte, toen Abdoulaye Doucouré de bal na een hoekschop voor zijn voeten kreeg en met buitenkant rechts in de korte hoek raak schoot.

Hoofdrol Richarlison

Drie minuten na rust kreeg Richarlison dé kans om de bezoekers op voorsprong te zetten, maar de aanvaller 'aaide' een ragfijne voorzet van Kiko en zag zijn inzet voorlangs verdwijnen. De zomerse Ajax-target behield een minuut later wel het overzicht en bediende Roberto Pereyra, die doelman Thibaut Courtois met een bekeken schot versloeg.

Niet lang daarna kreeg Richarlison een vrije kopkans op 1-3, maar die schade bleef Chelsea bespaard. Watford leek lang op weg naar een resultaat, maar in de slotfase zorgden Michy Batshuayi (twee keer) en Cesar Azpilicueta ervoor dat de ploeg van Antonio Conte de stadgenoot weer passeerde en nu vierde staat in de Premier League.

