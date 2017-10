Van der Mark profiteert van drama Melandri

De Noord-Ierse Kawasaki-rijder pakte op het zonnige circuit van Jerez de la Frontera de volle buit, maar hij werd in zijn puntenjacht onverwacht geholpen door Ducati-coureur Marco Melandri.

Precies nadat de Italiaanse pole-winnaar vier ronden voor het einde in leidende positie de snelste rondetijd op de nieuw geasfalteerde piste had neergelegd, gaf zijn machine de geest. Rea kreeg daardoor de zege in de schoot geworpen en bleef daarmee op puntenkoers. De wereldkampioen moet zowel in Jerez als straks in de finaleraces in Qatar de dubbel bewerkstelligen om Edwards te onttronen. Op beide circuit won Rea echter nog nooit. Tot vandaag, met wat geluk. Hij behaalde zijn 51e WSBK-overwinning en zijn dertiende van het jaar. Zijn persoonlijk record staat op veertien zeges in één seizoen.

Feitje

De 35-jarige Melandri die twee jaar terug nog in de MotoGP uitkwam, heeft nog wel een feitje op zijn naam waar de Yamaha-rijders Alex Lowes en Michael van der Mark jaloers op zullen zijn. Hij was de laatste Yamaha-coureur die voor het Japanse merk een WK Superbikezege behaalde. Dat was op 16 oktober 2011 in Portimão. Sinds de terugkeer van Yamaha vorig jaar bleef het grote succes uit. Ook op Jerez moesten Lowes (vierde) en Van der Mark (vijfde) met een bijrol genoegen nemen. Zij eindigden achter Chaz Davies op Ducati en Kawa-rijder Tom Sykes. Beiden strijden om de tweede plaats in de WK-stand.

Even leek Van der Mark in de positie te komen om naar het podium te rijden, toen hij in de eerste ronde profiteerde van een duel tussen Lowes en Sykes. De Rotterdammer schoof binnendoor naar de derde plek achter Melandri en Rea. De race werd echter afgebroken door crashes van De Rosa en Badovini. Bij de herstart kon Van der Mark die stunt niet herhalen. Hij moest zelfs door bandenslijtage terrein prijsgeven op zijn teamgenoot die morgen in race 2 vanaf de pole mag beginnen. Ook de Nederlander staat dan op de eerste rij dankzij het dit seizoen aangepaste grid-systeem.