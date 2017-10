Tienpont wint arbitragezaak

Tienpont is in het gelijk gesteld en is nu in overleg met de sponsor om terugkeer bij het zeilteam te bespreken. Het is het volgende hoofdstuk in de soap rond de laatste Nederlandse zeiler aan boord van de AkzoNobel.

Declaratie

Ruim een week geleden werd Tienpont door AkzoNobel op het matje geroepen omdat hij raceregels zou hebben overtreden. Zo waren sommige zeilers niet verzekerd en zou het managementteam Steam rond Tienpont meer hebben gedeclareerd dan was afgesproken. Akzo bood Tienpont aan als schipper aan te blijven, maar dan moest hij het management van de campagne aan de sponsor overdragen. De zeiler weigerde dat.

Op grond van contractbreuk werden Tienpont en Steam door AkzoNobel vervolgens aan de kant gezet. AkzoNobel benoemde de ervaren Brad Jackson als schipper en haalde de jonge Rome Kirby naar Alicante om de opengevallen plaats aan boord in te nemen.

Tienpont en Steam schakelden het Nederlands Arbitrage Instituut in, om de campagne die al bijna een jaar gaande was, voort te kunnen zetten. Vandaag werd de zeiler in het gelijk gesteld. Tienpont was niet bereikbaar voor commentaar. AkzoNobel, bij monde van woordvoerder Joost Ruempol: "Wij zijn de huidige situatie aan het evalueren en werken samen met Simeon Tienpont hieraan." Woordvoerder Emily Caroe op de basis in Alicante: "Het team is zojuist op de hoogte gebracht en we gaan door met de voorbereidingen op de start van morgen.”

Fors verstoord

Het is moeilijk voor te stellen dat Tienpont morgen aan het roer van de felgekleurde AkzoNobel boot zal staan. De verhoudingen tussen de schipper en de zeilers zullen door het gebeurde van de afgelopen weken fors zijn verstoord. Als deelnemer aan de Volvo Ocean Race wil je dat zeker niet. In een loodzware race van meer dan 80.000 kilometer over de gevaarlijkste wateren op aarde is harmonie aan boord een eerste vereiste.