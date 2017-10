PEC verovert tweede plaats na zege in Breda

PEC wist dat het zich bij een zege in het Rat Verlegh Stadion voor minimaal een avond achter PSV zou nestelen. NAC hoopte op zijn beurt te ontsnappen aan de onderste regionen. Beide ploegen maakten er in de eerste helft een evenwichtige wedstrijd van, die bol stond van de fouten. Foutieve passes, matige schoten en onbegrijpelijke keuzes wisselden elkaar in rap tempo af.

De eerste grote mogelijkheid ontstond pas vijf minuten voor rust. Younes Namli slalomde zich een weg door de NAC-defensie, maar zag zijn schot op de paal belanden. In de slotfase van de eerste helft kwam PEC alsnog op voorsprong. Menno Koch liep Mustafa Saymak ondersteboven, al was het contact lichtjes. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof wees echter naar de stip. Bram van Polen benutte de toegekende strafschop: 0-1.

Saymak

In de tweede helft kreeg NAC enkele goede mogelijkheden op de gelijkmaker. Thierry Ambrose verzuimde om de bal voor een leeg doel binnen te tikken, terwijl ook Giovanni Korte een goede schietkans kreeg. Aan de andere kant liet Piotr Parzyszek een goede mogelijkheid op 0-2 liggen. Die kwam er vijf minuten voor tijd alsnog. Saymak raakte in eerste instantie nog de paal, maar schoot niet veel later toch raak met een volley uit een goede voorzet van Youness Mokhtar.

PEC is daardoor voor minimaal een dag tweede achter koploper PSV. Maar als de topper tussen Feyenoord en Ajax zondag in een gelijkspel eindigt, blijft de ploeg dat ook na dit weekend.