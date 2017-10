Sparta knokt zich naar punt in Rotterdamse derby

De Rotterdamse derby kende voor beide ploegen grote belangen. Excelsior wilde voor het eerst dit seizoen een thuiszege boeken, terwijl Sparta er veel aan gelegen was om zo snel mogelijk hekkensluiter af te zijn. De geplaagde ploeg van trainer Alex Pastoor wachtte bovendien al sinds 10 september op een overwinning in de Eredivisie.

Het eerste gevaar kwam voor beide teams uit een hoekschop. Spartaan Sander Fischer deed na vijf minuten bijna zijn oude ploeg pijn, maar zijn kopbal werd van de doellijn gehaald. Aan de andere kant kopte de volkomen vrijstaande Luigi Bruins over. Sparta was in de eerste helft de bovenliggende partij, maar de beste kans was voor Excelsior-speler Ryan Koolwijk. De middenvelder vond doelman Roy Kortsmit op zijn weg.

Goodwin

De ban in de evenwichtige derby werd na tien minuten in de tweede helft gebroken door Excelsior. Een schot van Milan Massop werd dusdanig van richting veranderd dat Kortsmit kansloos was: 1-0. Niet lang daarna verzuimde Mike van Duinen om het duel in het slot te gooien. De spits van Excelsior schoot voorlangs. Daarna beet Sparta van zich af. Nadat Excelsior al een paar keer ternauwernood ontsnapte aan de gelijkmaker, viel deze vier minuten voor tijd alsnog.

De vrije trap van Goodwin was niet onhoudbaar, maar Excelsior-doelman Ogmundor Kristinsson te machtig: 1-1. De bezoekers gingen daarna nog nadrukkelijk op zoek naar de winst, kregen Excelsior aan het wankelen en dachten in de derde minuut van de blessuretijd recht te hebben op een strafschop. Koolwijk leek Ryan Sanusi te vloeren, maar arbiter Siemen Mulder wilde er niet aan. Sparta blijft na de late remise hekkensluiter in de Eredivisie, met evenveel punten als Roda JC (zes). Excelsior is knap elfde.