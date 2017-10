Bijzondere avond voor ADO en Falkenburg

In De Koel werd het tegen VVV-Venlo 0-2, dankzij een doelpunt van Erik Falkenburg - die in de 66e minuut binnen tikte na een voorzet van Tyronne Ebuehi - en een late treffer van de Noorse spits Bjørn Johnsen in de vierde minuut van de blessuretijd.

Falkenburg

Falkenburg schaarde zich met zijn treffer in een bijzonder rijtje. De Leidenaar is de vierde speler ooit die voor zeven verschillende Eredivisie-clubs trefzeker is. Ook bij AZ, Go Ahead Eagles, NAC, NEC, Sparta en Willem II liet Falkenburg de fans juichen. Alleen Ruud Geels, Hennie Meijer en Chris Dekker gingen hem voor.

Drie op een rij

De ploeg van Alfons Groenendijk presteert dit seizoen opvallend goed buiten Den Haag. Begin dit seizoen werd in Alkmaar van AZ verloren, maar daarna werd op bezoek bij zowel Willem II als NAC Breda de volle buit gepakt. Het is de eerste keer sinds 1972 dat de Hagenaren in drie achtereenvolgende uitduels in de Eredivisie zegevieren.

In het eigen Cars Jeans Stadion werd slechts één keer gewonnen, één keer gelijkgespeeld en drie keer verloren. ADO vindt zich zodoende terug op de negende plaats, met een punt meer dan nummer tien VVV-Venlo: 13 om 12.