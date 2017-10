Balende Van der Poel wilde 'fiets over het hek gooien'

Van der Poel ging zaterdagmiddag al snel hard tegen de grond en kreeg later in de race ook nog met matriaalpech te maken. Desondanks wist de Brabander als vierde over de streep te komen.

"Mijn schouder is geraakt en dat kwam even aan", zei Van der Poel bij Sporza over zijn val. "Ik weet zelf niet wat er misging. Ik zat in het wiel van Wout (Van Aert, red.) en reed met mijn schouder tegen een hek. Raar, want ik had zelf niet de indruk dat ik kort afdraaide of een risico nam. Maar blijkbaar heb ik het verkeerd ingeschat."

Van der Poel moest vervolgens aan een inhaalrace beginnen en had even uitzicht op het podium, maar kettingproblemen in de voorlaatste ronde gooiden roet in het eten.

"Ik denk dat ik normaal altijd derde zou geworden zijn, maar toen ging mijn ketting eraf en was ik helemaal kwaad. Ik had zin om mijn fiets over het hek te gooien."

Een vierde plaats bleek vervolgens het hoogst haalbare in de derde wedstrijd in de Superprestige: "Ik denk niet dat ik dit seizoen al zo kapot over de streep ben gekomen. Het is rijden voor elk punt, ik hoop dat het op het einde van het seizoen iets opbrengt. Dat ik met dat puntje misschien het verschil maak."

In de stand om de Superprestige heeft VDP nu een punt minder dan Van Aert (42 om 43).

Van der Poel verwacht zondag, met de nodige tape, aan de start te staan in Koksijde.