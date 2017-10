Vettel weet wat hij moet doen: 'Het is vrij simpel'

"Het is vrij simpel, we moeten winnen en zien wat er dan gebeurt", aldus Vettel in aanloop naar de Grand Prix van Austin. De Duitser van Ferrari heeft in de strijd om de wereldtitel een achterstand van 59 punten op koploper Lewis Hamilton van Mercedes.

"We zitten niet in de positie waar we in zouden willen zitten", erkent de viervoudig wereldkampioen. "Maar we hebben nog een kans en zullen ervoor gaan. We hadden een goede auto in de laatste drie races, dus ik zie niet in waarom dat de komende vier races niet zo zou zijn."

Hamilton kan op papier dit weekeinde al wereldkampioen kan worden bij winst in Austin en een slechte score voor de Duitser, maar de Brit rekent zich nog niet rijk.

"Tenzij Seb een gekke fout maakt, gebeurt dat niet. Het lijkt me onwaarschijnlijk aangezien hij al vier keer wereldkampioen is geworden. Dus we gaan nog een paar races doorvechten."