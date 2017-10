PSV doet goede zaken en verstevigt koppositie

Het regende kansen voor PSV in de eerste minuten van het treffen. Onder meer Gaston Pereiro en Jürgen Locadia hadden de score al moeten openen. Dat lukte niet en Heracles kon zich enigszins onder de druk uit voetballen.

De bezoekers wisten af en toe in de buurt van het doel van Jeroen Zoet te komen, maar veruit de meeste kansen waren voor PSV. De Eindhovenaren waren via Marco van Ginkel en Luuk de Jong opnieuw dicht bij een voorsprong.

Het was echter de van een elleboogblessure teruggekeerde Hirving Lozano die in de 18e minuut de score opende. De Mexicaanse topscorer promoveerde een prima pass van Jorrit Hendrix tot de 1-0.

Hirving Lozano is weer de gevierde man bij PSV. Ⓒ ANP Pro Shots

Het tempo van de wedstrijd zakte na die openingstreffer wat in, al had PSV nog een aantal prima mogelijkheden om al voor rust afstand te nemen van de Heraclieden. Dat lukte niet en ook na rust had de ploeg van trainer Phillip Cocu moeite om het goede spel van de openingsfase te hervinden.

Cocu moest vervolgens ook nog twee keer wisselen, omdat zowel Pereiro (schouder) als Locadia (onderbeen) met fysieke problemen kampten. Bart Ramselaar en Mauro Junior waren de vervangers.

Van Ginkel trefzeker

In het laatste kwartier voerde aanvoerder Van Ginkel de stand hoogstpersoonlijk op naar 3-0. Eerst was hij er als de kippen bij om na een corner van dichtbij binnen te werken, en in de slotminuut benutte hij een strafschop. Die had PSV verdiend nadat Robin Pröpper op knullige wijze de bal verspeelde aan invaller Albert Gudmundsson en de invaller vervolgens naar de grond trok. Dat leverde PSV een strafschop en Pröpper de rode kaart op.