'Weer discussie over spitsen bij Ajax'

„Als je wint, is het altijd leuker”, vergeleek Dolberg zijn doelpunten van dit seizoen droogjes met de wonderschone stift van vorig jaar (1-1). „Deze treffers zijn heel belangrijk voor me. Ik had al lang het gevoel dat de doelpunten weer zouden komen. Op de trainingen ging het steeds beter. Maar je moet het nog wel even in de wedstrijden laten zien. Dan is dit wel een leuk duel om dat te doen. De fans van Feyenoord laten blijken dat ze ons echt haten, maar ik vind dat wel funny”, straalde de naar het tweede plan verwezen spits.

„Een moeilijke periode zou ik de afgelopen weken niet willen noemen. Het was een uitdaging. Vanaf het begin ging het niet zoals ik het wilde en ik moest een knop omzetten om op de trainingen nóg harder te gaan werken. Maar ik heb altijd in mezelf geloofd”, aldus Dolberg. „Ik begreep wel dat de trainer voor Klaas-Jan (Huntelaar, red.) koos, want ik scoorde niet. Als ik trainer was zou ik ook degene opstellen die wel doelpunten maakt. En dat deed Huntelaar toen de coach van spits wisselde.”

De treffer van The Hunter was zijn negende in acht duels met Ajax in De Kuip. De spits speelde op het randje en ging voorop in de strijd. „Kevin Diks en ik hebben lekker stevige duels uitgevochten”, zei Huntelaar die een fout van Sofyan Amrabat op aangeven van David Neres meedogenloos afstrafte door hard en hoog binnen te schieten: 0-1.

„Nadat André Onana bij 1-1 die kans van Nicolai Jørgensen onschadelijk maakte, zag je hun koppies gaan hangen en pakten wij het initiatief weer. Na de 1-2 was het wachten op de 1-3. Waarom ik altijd tegen Feyenoord scoor? Geen idee.” Huntelaar vierde zijn treffer alsof hij zojuist de Champions League had gewonnen. „Ook zonder onze fans was dat best lekker.”

Hij kreeg een compliment van zijn jonge collega Dolberg. „Klaas-Jan maakte een échte spitsengoal. Dat lukte mij de tweede helft gelukkig ook, twee keer.”