Red Bull-teambaas: 'Wat een domme beslissing'

"Het was sowieso een geweldige actie", oordeelde Horner voor de camera van Ziggo Sport na de wedstrijd. "Maar wat ik echt kwalijk vind, is het feit dat er inconsistent wordt omgegaan met het feit dat allerlei auto's buiten de baan rijden dit weekeinde."

Verstappen kreeg een tijdstraf van vijf seconden nadat hij de derde plek van Kimi Räikkönen (Ferrari) had afgepakt op een deel vlak naast het raceasfalt. Eerder weken al veel meer coureurs van de baan bij het zetten van snelle tijden in de kwalificatie én in de race.

Controversieel

Horner verwees tevens naar de Grand Prix van Mexico in 2016, waarbij iets soortgelijks gebeurde en Verstappen eveneens direct na de finish zijn derde plek kwijtraakte door een controversiële straf.

"Max maakte nu gewoon een mooie actie, en na Mexico is afgesproken dat we zulk gedoe niet meer zouden meemaken. Er zou eerst geluisterd worden naar de coureur. Maar dat is niet gebeurd. Wat een domme beslissing. Dit verdient het Amerikaans publiek niet."

Verder stelde de teambaas dat een protest aantekenen tegen de staf waarschijnlijk geen zin zou hebben, omdat het een besluit betreft dat door de wedstrijdleiding genomen is. "Maar het is wel zeer irritant", besloot hij.