Klassieker breekt kijkcijferrecord

Maar liefst 986.000 kijkers zagen via FOX Sports Eredivisie de Amsterdammers een 1-4 zege boeken.

Gemiddeld keken er 704.000 mensen op FOX Sports Eredivisie 1 naar het duel tussen de twee rivalen. Het vijfde kanaal, waar ook uitgebreid werd vooruitgeblikt en de nabeschouwing te zien was, had gemiddeld 244.000 kijkers. 38.000 voetballiefhebbers bekeken de wedstrijd online of mobiel via FOX Sports GO.

Alle treffers vielen zondag in de tweede helft. Ajax kwam op voorsprong via Klaas-Jan Huntelaar. Jens Toornstra tekende voor de gelijkmaker, daarna nam Ajax afstand via doelpunten van Kasper Dolberg (twee keer) en Siem de Jong.