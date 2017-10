Speciale geste Robben richting Van Drongelen

"Je vergeet snel dat hij pas achttien is", zegt Gisdol in gesprek met Kicker. "Rick is iemand die graag het heft in eigen handen neemt en veel verantwoordelijkheid toont. Ik hoef hem niets te zeggen, hij coacht veel en laat van zich horen." Van Drongelen stond enige tijd aan de kant met een blessure. In het begin van het seizoen speelde hij enkele duels als linksback, tegen de regerend kampioen startte hij als centrumverdediger. In die rol overtuigde hij.

Robben

Het talent, dat in de zomer overkwam van Sparta, trof zaterdag zijn landgenoot Arjen Robben. Hij had op voorhand al laten weten dat hij graag het tricot van de oud-international wilde bemachtigen. De Bayern-aanvaller had zijn tenue echter al met een ander geruild. Hij haalde speciaal voor Van Drongelen echter een tweede shirt, waardoor de jongeling alsnog slaagde in zijn missie.