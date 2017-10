De Vrij blijft het liefst bij Lazio

"Ik hoop dat we tot overeenstemming komen, maar ik weet niet wat er zal gebeuren", zo geeft hij aan.

"We zijn aan het praten met de club, dat is enige wat ik op dit moment kan zeggen. Ik kan niks beloven, omdat je het nooit weet hoe het gaat in de voetbalwereld", aldus de oud-Feyenoorder na de 3-0 zege op Cagliari van zondag.

Lazio ging een maand geleden hard onderuit tegen Napoli (1-4), maar won de zes duels die daarop volgden. "We hadden destijds pech, met vier blessures. Maar sindsdien hebben we al onze wedstrijden gewonnen."

De 25-jarige De Vrij, die 33 interlands voor Oranje achter zijn naam heeft staan, speelt sinds 2014 voor de Italianen. Dit seizoen kwam hij tot dusver tien keer in actie. In die wedstrijden maakte hij twee doelpunten.