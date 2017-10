Koeman ontslagen bij Everton

Everton maakt het vertrek van Koeman bekend via een officieel statement, waarin de club de Nederlander bedankt voor bewezen diensten. Koeman werd in de zomer van 2016 aangesteld als opvolger van Roberto Martinez. In zijn eerste seizoen in Liverpool plaatste hij zich met Everton voor de Europa League door zevende te eindigen in de Premier League.

Dit seizoen verliep de samenwerking echter een stuk minder succesvol. Everton verloor zondag met 5-2 van Arsenal en staat na negen speelronden op de achttiende plaats in de Premier League. Die positie zou aan het einde van het seizoen rechtstreekse degradatie uit de Premier League betekenen. Ook in de Europa League beleeft Everton een moeizame start. Na drie groepsduels staat de club onderaan in een poule met Atalanta Bergamo en Apollon Limassol.

