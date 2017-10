Oss wint opnieuw en staat nu vierde

De thuisclub liep in de eerste helft uit naar een voorsprong van 2-0. Joerie Church (eigen doel) en Fatih Kamaci (uit een strafschop) waren daarvoor verantwoordelijk. Kort na rust scoorde Fred Friday tegen.

Jong Ajax is de koploper in de Jupiler League, met twee punten voorsprong op NEC. Jong AZ staat in de middenmoot.