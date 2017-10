Haase zorgt voor afscheid Chiudinelli

De Nederlander versloeg de voor eigen publiek spelende Zwitser in twee sets, 6-2 7-6 (3). De geroutineerde Chiudinelli (36) nam met de nederlaag afscheid. Hij had eerder al aangekondigd dat Basel zijn laatste toernooi zou zijn. Zijn landgenoot Roger Federer was toeschouwers bij de partij.

In de tweede ronde speelt Haase tegen de Amerikaan Jack Sock of de Canadees Vasek Pospisil.