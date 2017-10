Martens verrast: 'Van Basten stond achter de kleedkamerdeur'

"Ongelofelijk, zoiets moois", reageerde Martens, die tot beste speelster van de wereld werd uitgeroepen, tegenover KNVB Media. "Hier werk je zo keihard voor. Nadat het aantal genomineerden was teruggebracht tot drie, wisten Sarina en ik wel dat we een grote kans hadden dat we het zouden worden. Maar als je dan hoort dat je echt gewonnen hebt, is dat onvergetelijk."

Onwerkelijk

Wiegman hoorde het relaas van haar pupil lachend aan. "Dit is onwerkelijk, het besef is er nog niet echt", sprak de vrouw die werd verkozen tot beste trainer in het vrouwenvoetbal dezelfde woorden als na de veroverde Europese titel. "Lieke heeft ontzettend veel talent, maar heeft het laten zien op het moment dat het moest. Tijdens het EK voor eigen publiek."

Martens en Wiegman konden de FIFA-avond in Londen niet bijwonen, omdat het duo zich met Oranje voorbereidt op de WK-kwalificatiewedstrijd van dinsdag tegen Noorwegen. "Ik had er graag bij willen zijn als het op een andere dag was geweest", zei Martens. "Maar ik kon het nu mooi met het team delen. Toen ik de kleedkamer binnen liep, stond Marco van Basten om de hoek van de deur. Toch een hero voor ons in Nederland. Hij feliciteerde mij en had mooie woorden voor me."

Op nul beginnen

Ondanks de bijzondere prijzen weet Wiegman dat Oranje dinsdag in Groningen wel weer meteen een belangrijk duel voor de boeg heeft. "We spelen tegen een topploeg in een volgepakt FC Groningen-stadion. We beginnen weer op nul en moeten laten zien wat we waard zijn."