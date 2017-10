Verstappen weigert 'idioot' terug te nemen

"Ik heb die steward een idioot genoemd en dat neem ik niet terug. Als je niet begrijpt wat er in Austin aan de gang was, dan heb je niks bij ons te zoeken. Kijk maar naar Kimi, die geneerde zich gewoon dat hij het podium op moest."

Wat het hoogtepunt van een fantastische race was, werd uiteindelijk de valkuil voor Verstappen. De wijze waarop hij vlak voor de finish Räikkönen passeerde, was typisch zo’n moment waar iedereen het over tien jaar nog over heeft.

Verstappen: "Niet alleen op de tribunes, ook in de garage bij Red Bull werd alles afgebroken. Van zo’n race kan je alleen maar dromen. Geloof me, ik heb geen seconde gedacht dat er iets fout was gegaan. Een paar ronden daarvoor gebeurde bij een inhaalactie van mij hetzelfde met Valtteri Bottas. Dat was nog veel extremer dan dit, toch werd daar niets tegen gedaan. En dan komt ineens deze actie uit de hoge hoed.”

Max Verstappen: "Ik heb die steward een idioot genoemd en dat neem ik niet terug.” Ⓒ AFP

Om er met een brede lach aan toe te voegen: „Denk trouwens niet dat ik hier nog van baal. Dat ligt alweer achter me. Ik ben vooral blij hoe het is gegaan. Het was mijn snelste race ooit, waarin tussen het team en mij alles klopte. Dat geeft me een heerlijk gevoel. Maar tegelijkertijd is het als coureur ook mijn plicht om aan te geven als iets in de Formule 1 goed fout zit. En dit was goed fout.”

