Weerstand tegen Nederlandse coaches neemt toe

In vier van de vijf grote voetballanden in Europa werkt niet één Nederlandse oefenmeester meer op het hoogste niveau. In de laatste tien jaar is de ene na de andere coach van naam afgeserveerd wegens ontoereikende prestaties. Alleen Peter Bosz staat nog aan het roer bij Borussia Dortmund in de Duitse Bundesliga.

Er heeft een kaalslag plaatsgevonden die zijn weerga niet kent. Na Rinus Michels, die van 1971 tot 1975 trainer was van Barcelona, werden Nederlandse coaches in de jaren tachtig en negentig grote uithangborden van de Nederlandse trainersopleiding en de Hollandse school.

In zijn algemeenheid is de weerstand tegen Nederlandse coaches alleen maar groter geworden. Successen behaald in de Eredivisie, zoals Frank de Boer die vier landstitels met Ajax won, vormen geen enkele garantie en zeggen het Engelse publiek niets. De Eredivisie wordt beschouwd als een B-competitie, waar iedereen met een beetje redelijk materiaal een keer kampioen kan worden.

