Rentree Djokovic en Wawrinka in Abu Dhabi

Dat gebeurt tijdens het Mubadala World Tennis Championship, een demonstratietoernooi waaraan ook Rafael Nadal zal deelnemen.

De Serviër Djokovic gaf in zijn partij tegen Tomas Berdych in de kwartfinale op Wimbledon op. De voormalig nummer één van de wereld besloot niet veel later wegens klachten aan zijn rechterelleboog het seizoen te beëindigen.

Drievoudig grandslamwinnaar Wawrinka kon wegens knieklachten zijn titel op de US Open niet verdedigen. Hij kondigde meteen ook aan dat zijn seizoen ten einde was. ,,Mijn herstel verloopt goed en ik kan niet wachten om terug te keren op de baan'', liet de Zwitser weten.