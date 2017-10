Federer boekt klinkende zege bij rentree in Basel

De Zwitser won dinsdag in de eerste ronde met 6-1 6-3 van de Amerikaan Frances Tiafoe. Federer moest het toernooi vorig jaar wegens blessures laten schieten. Hij gaat dit jaar op jacht naar zijn achtste zege in Basel.

Federer speelde eerder dit jaar bij de US Open ook tegen Tiafoe. Hij had toen vijf sets nodig om de 19-jarige Amerikaan te verslaan. In Basel ging het echter een stuk soepeler. Federer kwam geen moment in de problemen en speelt nu tegen de Fransman Benoit Paire.