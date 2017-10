RKC haalt uit, ook Fortuna en Cambuur bekeren verder

De Brabanders hadden op eigen veld geen moeite met De Treffers: 7-0. De thuisclub leidde bij de rust al met 3-0 dankzij treffers van Saïd Bakari, Roland Bergkamp en Johan Voskamp. Na de pauze tilde Noël de Graauw met een hattrick binnen zeven minuten de stand naar 6-0. Bakari zorgde voor de 7-0 eindstand.

Fortuna Sittard rekende voor eigen publiek af met Go Ahead Eagles: 3-0. Lars Hutten, Mickael Malsa en Wessel Dammers kwamen tot scoren. SC Cambuur schakelde Den Bosch in Brabant uit: 0-2. Marvin Peersman en Kevin van Kippersluis leidden de Friese ploeg na de rust naar de laatste zestien. GVVV was voor eigen publiek met 1-0 te sterk voor Koninklijke HFC. Simon Brouwer maakte kort na de rust het verschil in Veenendaal.

VV Katwijk ging op eigen veld met 1-2 onderuit tegen VVSB. Mohamed El Osrouti en Jordy Zwart zetten de bezoekers op een voorsprong van 0-2. De thuisclub kwam daarna niet verder dan een treffer van Robbert Susan.

Eerder op de avond was NEC in eigen huis met 3-0 te sterk voor buurman Achilles'29.