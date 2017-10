Inter verovert koppositie via zege op Sampdoria

De ploeg van trainer Luciano Spalletti versloeg op eigen veld Sampdoria met 3-2. Voor de thuisclub kwamen Mauro Icardi (twee) en Milan Skriniar tot scoren. In het laatste halfuur maakten Dawid Kownacki en Fabio Quagliarella het duel nog even spannend, maar de gelijkmaker wilde in de laatste vijf minuten niet meer vallen.

Het nog ongeslagen Inter steeg met 26 punten uit tien duels naar de eerste plek. Napoli (25 uit negen duels) kan woensdag met minimaal een gelijkspel in de uitwedstrijd tegen Genoa de koppositie heroveren.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A.