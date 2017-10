Nederlanders bij Crystal Palace slaan modderfiguur

De Londense club had voor eigen publiek een verlenging nodig om de vijfde ronde te bereiken van de League Cup: 2-1. Edward Nketiah blonk uit bij de ploeg van Arsène Wenger. Hij bracht namens de Gunners zowel de gelijkmaker als de winnende treffer op zijn naam. Voor Norwich City opende Josh Murphy de score. Bij de bezoekers viel Yanic Wildschut vlak voor het einde van de reguliere speeltijd in.

Manchester United

Manchester United herstelde zich van de eerste nederlaag van dit seizoen in de Premier League. De ploeg van manager José Mourinho won in de vierde ronde van de League Cup met 2-0 van Swansea City.

Jesse Lingard was de grote man aan de kant van Manchester United. Hij opende in de 21e minuut de score en maakte er in de 59e minuut 2-0 van. Het team van basisspeler Daley Blind verloor zaterdag met 2-1 van het gepromoveerde Huddersfield Town.

Mike van der Hoorn speelde het hele duel voor Swansea, waar Leroy Fer halverwege de tweede helft inviel.

Crystal Palace

Crystal Palace, de voormalige ploeg van coach Frank de Boer, ging hard onderuit tegen Bristol City, dat uitkomt in de tweede divisie. De ploeg uit de Premier League verloor met 4-1. Een hard gelag voor de Nederlanders Patrick van Aanholt, Timothy Fosu-Mensah en Jairo Riedewald, die alle drie aan de aftrap verschenen. Van Aanholt werd zeven minuten voor tijd gewisseld.

Leeds United

Vurnon Anita en Jay-Roy Grot stonden in de basis bij Leeds United, dat met 3-1 ten onder ging bij Leicester City. De bezoekers kwamen via Pablo Hernandez nog wel op voorsprong, maar Kelechi Iheanacho, Islam Slimani en Riyad Mahrez stelde de thuisploeg orde op zaken. Nathan Aké viel in bij Bournemouth, dat te sterk was voor Middlesbrough: 1-0.