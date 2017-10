Dodgers met Kenley op voorsprong in World Series

De Dodgers versloegen dinsdag de Houston Astros in een snikheet Dodgers Stadium met 3-1- door twee homeruns in de eerste en in de zesde inning.

Chris Taylor sloeg als eerste slagman van de Dodgers in de eerste inning meteen een homerun. In de vierde inning maakte Alex Bregman gelijk voor de Texanen. Een harde uithaal van Justin Turner in de zesde inning met Taylor op de honken zorgde voor de 3-1.

Oranje-International Kenley Jansen mocht als afsluitende werper van Los Angeles de partij uitgooien. Met één slagman uitgegooid en twee vangballen stelden de Dodgers de eerste zege veilig.

De tweede wedstrijd in de best-of-seven serie is in de nacht van woensdag op donderdag in Los Angeles.