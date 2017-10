Bosz drukt onrust de kop in

Die Borussen wisten de afgelopen drie duels tegen respectievelijk RB Leipzig, APOEL Nicosia en Eintracht Frankfurt niet te winnen. Het leverde de Nederlandse trainer enige kritiek van buitenaf op. "Maar dat zal na deze overwinning zeker weer afnemen", wist Bosz.

De voormalig Ajax-coach vond dat zijn team een prima wedstrijd speelde tegen de derdedivisionist. "Als coach ben je nooit honderd procent tevreden, maar ik vind dat we tevreden moeten zijn. Scoren is het allerbelangrijkste in voetbal, dus een 5-0 overwinning is gewoon goed."

Zomeraankoop Mo Dahoud, overgenomen van Borussia Mönchengladbach, moest dinsdag vroegtijdig het veld verlaten met een blessure. "Mo werd in zijn nek geraakt en is afgevoerd naar het ziekenhuis", stelde Bosz, die verder niets kon zeggen over de ernst van de blessure.