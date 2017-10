Groener: 'Duitsland boven China'

,,Met de Duitse mannen (o.a. wereldkampioen 2007, red.) zijn ze al op een hoger niveau, hetzelfde willen is de bedoeling met de vrouwen. Het doel is om een meer toonaangevende rol te spelen in het internationale handbal. Stappen maken om structureel mee te doen in de wereldtop”, aldus Groener, die van 2009 tot en met oktober 2016 de Nederlandse vrouwen naar een hoger niveau begeleidde.

Met Oranje behaalde hij zilver op het WK in 2015, om een jaar later tijdens de Spelen van Rio vierde te worden. Daarna was de chemie niet meer volledig aanwezig, waardoor de wegen van Groener en het Nederlands Handbal Verbond scheidden. In oktober 2016 werd hij opgevolgd door de Deense Helle Thomsen.

Groener hoopt met Duitsland – waar hij Michael Biegler opvolgt – eenzelfde groei door te maken als Oranje. ,,De situatie is wel anders dan toen ik bij Nederland aantrad. Hier heb ik te maken met een land dat beschikt over een sterke competitie. Er is een mix van jonge talenten en routiniers. Dit is al een groot handballand, dat was Nederland nog niet toen ik daar aantrad.”

Ook China dong naar zijn diensten. ,,Ik heb daar ook gesprekken mee gevoerd, maar de communicatie was heel lastig. Als het moeilijk is om elkaar te begrijpen, kom je niet verder. De cultuur is anders, nee dit past meer bij me. Daarom heb ik Duitsland verkozen boven China.”

Komende wereldkampioenschappen ( 1 t/m 17 december) zal Henk Groener de verrichtingen van de Duitse formatie in eigen land van dichtbij volgen. Saillant detail is dat Nederland de laatste poulewedstrijd tegen Duitsland speelt, al is de verwachting dat het niet bepalend is om door te gaan naar de volgende fase. Van de zes landen (ook nog Servië, Zuid-Korea, Kameroen en China) gaan er vier door, zowel Oranje als de ’Frauen Mannschaft’ gaan zich normaal gesproken plaatsen voor de laatste zestien.

,,Ik zal daar zeker bij zijn. Op dit WK kan ik goed inzicht krijgen van hoe de ploeg in elkaar zit en een beeld krijgen van de speelsters. En ja, die wedstrijd tegen Nederland maakt het wel bijzonder”, aldus Groener, die op 1 januari 2018 zijn nieuwe functie zal bekleden. ,,Ik heb dit het afgelopen jaar wel gemist en erg veel zin in deze nieuwe uitdaging.”