Mondorf-Vittel 203 km

In het dorpje Frisange, dicht bij de startplaats van vandaag, Mondorf-les-Bains, en de Franse grens, heeft de sympathieke Léa Linster met haar prachtig restaurant door deze Tour goede zaken gedaan. De Luxemburgse Léa was ooit de eerste vrouwelijke kok die de prestigieuze ‘Bocuse d’Or’ heeft gewonnen. Ze kookt traditioneel, maar nog steeds voortreffelijk.

Haar restaurant ga je niet naar binnen op gympen en in korte broek, wel met een gevulde portemonnee. Een probleem in de Tour blijft het reserveren van hotels. In een cirkel van zo’n 50 kilometer van een start- of finishplaats zie je bij de meeste hotels de notitie ’complet’.

Vandaag zakken wij al vroeg af naar het zuiden. Het eerste gedeelte via de autoroute A31, een populaire weg voor veel Nederlandse toeristen die naar hun Franse of Spaanse vakantiebestemming rijden.

Ze vergeten helaas dat er bij Metz en Bulgnéville veel wordt geflitst, de boetes hebben de Franse staat al héél wat opgeleverd. De aankomstplaats Vittel, jazeker, van het bronwater en sponsor van de Tour, is een plaatsje van niets, helaas. In mijn aantekeningenboekje staat: ’renners passeren Toul, 15.20u, proberen lunch bij Brasserie Commerce Place République, lunch slechts 19 Euro.’ Zoek ze maar!

TONNY EYK