Geen klassiekers voor Gesink: 'Natuurlijk vind ik dat ergens ook jammer'

Vervolgens rijdt Catalonië, Romandië en Californië, waarna hij een trainingskamp op hoogte inplant. Dan zal hij geen Dauphiné of Zwitserland in de aanloop van de Tour de France rijden en enkel nog starten op het NK op de weg. In de Tour start Gesink niet als klassementsrenner, maar als rittenkaper. Met die instelling reed hij afgelopen jaar succesvol in de Ronde van Spanje waar hij de rit op de Col d’Aubisque op zijn naam wist te schrijven.

Dat hij niet aan de start verschijnt in de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik is een bewuste keuze. ,,Het is soms goed om eens iets in je programma te veranderen. Natuurlijk vind ik het ergens ook jammer dat ik deze klassiekers zal missen, maar ik probeer dit jaar succesvol te zijn in dit programma”, aldus Gesink.