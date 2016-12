"Ik ben blij met deze award aangezien de media een belangrijk rol in onze job hebben", zei Chaves terwijl hij zijn bekende glimlach weer eens toonde. "Voor mij is het een voorrecht om via de media mijn cultuur, mijn dromen en mijn mentaliteit kenbaar te maken. Ik bedank ook mijn ploeg die met hun mediabeleid zeker een grote bijdrage hebben geleverd dat ik zoveel mogelijk beschikbaar kan zijn voor de journalisten."

De uiterst vriendelijke Chaves, die uitkomt voor het Australische Orica-BikeExchange, is pas 26 jaar oud. Telesport-verslaggever Raymond Kerckhoffs reikte hem als voorzitter van de AIJC de Award uit. "Het is goed dat een jonge renner als Chaves begrijpt hoe belangrijk het is om een goede relatie met de media te hebben", aldus Kerckhoffs.

"Het afgelopen seizoen heeft Chaves met zijn aanvallende manier van koersen fantastische resultaten behaald en doorgegroeid tot de absolute wereldtop. Zijn openheid en vriendelijkheid zijn ontwapenend. Zowel na successen als na teleurstellingen toonde hij zich heel eerlijk in zijn commentaren."