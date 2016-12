Mertens doet het wéér voor Napoli - Zege voor Strootman

Oud-PSV'er Mertens scoort er de laatste weken op los en trof ook in Florence weer doel. Na 70 minuten tekende de Belg met zijn 11e competitietreffer voor de 1-2. Het eerste doelpunt van de bezoekers kwam op naam voor Lorenzo Insigne. Voor Fiorentina scoorden Federico Bernardeschi (2) en Mauro Zarate.

AS Roma

AS Roma heeft zich donderdag hersteld van de verloren topper tegen Juventus. Met Kevin Strootman de hele wedstrijd in de ploeg wonnen de Romeinen in het eigen Stadio Olimpico met 3-1 van Chievo. Jonathan de Guzman bracht de bezoekers uit Verona in de 37e minuut nog wel op voorsprong, door een voorzet vanaf de rechterkant met een knappe duik in de hoek te koppen.

Op slag van rust trok Stephan El Shaarawy de stand echter weer gelijk uit een vrije trap, waarna Edin Dzeko aan het begin van de tweede helft AS Roma op voorsprong zette. Diego Perotti besliste de wedstrijd in blessuretijd uit een strafschop.

De ploeg van trainer Luciano Spalletti verkleinde de achterstand op Juventus tot vier punten. De koploper speelt vrijdag in Doha om de Italiaanse Supercup tegen AC Milan.