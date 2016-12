Klaasen: 'Ik ergerde me aan gedrag De Graaf'

"Hij deed er zó lang over om zijn pijlen uit het bord te halen", vertelde Klaasen bij RTL7. "Daar stond ik me echt aan te ergeren. Ik voelde me al niet super, een beetje grieperig. Maar na de tweede set zei ik tegen mezelf dat ik me niet meer moest ergeren en zo heb ik de wedstrijd gewoon gewonnen."

"Ik kan het nu een weekje rustig aan gaan doen, een beetje op bed liggen en zweten", aldus de nummer 10 van de wereld. "In de tweede ronde sta ik tegenover Brendan Dolan. Hij gooit ook traag, maar dat weet ik en daar kan ik me op voorbereiden. Bij Jeffrey had ik het niet verwacht."