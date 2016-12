„Laat ik één ding wel duidelijk stellen: de club wordt níét aan Chinezen verkocht”, bevestigt PEC-voorzitter Adriaan Visser de intensieve contacten met China, om daarnaast direct aan te geven dat een vergelijking met ADO Den Haag mank gaat.

Wél grijpt PEC met deze move de mogelijkheden in de Chinese voetbalwereld stevig aan, zoals Hui Wang dat zo graag bij ADO zou zien gebeuren. Maar de Zwollenaren willen dit voor elkaar krijgen zonder lasten van een Chinese eigenaar of grootaandeelhouder. In Zwolle weet men dat een handreiking aan de Chinezen - in hun doel zichzelf tot een groot voetbalnatie te ontwikkelen - een Eredivisieclub miljoenen én een aantal plekken op de ranglijst verder kan brengen.

„Je moet toch steeds naar nieuwe dingen zoeken om de club en zijn groei te laten accelereren”, zegt Visser. „Je moet dit in de lijn zien van onze samenwerkingen met de Stellenbosch University in Zuid-Afrika en in Nieuw-Zeeland met de Olé Football Academy (waar ook Ryan Thomas vandaan komt, red.).”

Maar geen van deze samenwerkingen heeft de enorm lucratieve potentie als die waar nu zeer serieus aan gewerkt wordt. De hele top van de club is al afgereisd naar China, waar men met enorm enthousiasme heeft kennisgenomen van de plannen en visie van PEC op de ontwikkeling van de Chinese jeugd.

Visser was er vorige week zelf nog om de samenwerking te bepleiten en eerder waren technisch directeur Gerard Nijkamp en Dwight Lodeweges, talentmanager bij de club, een volle week te gast. Dat bezoek maakte diepe indruk op de Chinese organisatie, die actief is langs de hele oostkust van het land. Zeker omdat Lodeweges naast zijn visie op talentontwikkeling gewend is met de Aziatische normen en waarden door zijn jaren als trainer in Japan.

De Chinese overheid trekt tot miljoenen euro’s aan subsidies uit voor alles wat zou kunnen helpen om de natie tot een serieuze deelnemer aan een WK in eigen land te maken (het wil het toernooi van 2026 binnenhalen). Met name voetbalacademies met Duitse, Spaanse of Nederlandse scholing zijn hot. Dat is waar PEC op inspringt en het punt waarop het elkaar wil helpen.

Wanneer er een klap wordt gegeven op het plan, is het mogelijk dat op de lange termijn de grootste Chinese talenten van de academies in de eigen jeugdopleiding worden ondergebracht. Daar kan PEC niet alleen sportief beter van worden. Wanneer deze talenten het eerste elftal in Zwolle halen, kunnen zij met winst worden verkocht.

Chinese clubs zijn bereid grof geld te betalen voor eigen talent, zoals ze dat nu bijvoorbeeld al zijn voor Vitesse-speler Yuning Zhang. Hij is tevens het gezicht van Vitesse in China, waarmee hij de Arnhemmers enorme naamsbekendheid geeft. Met alle (financiële) gevolgen van dien. Vitesse sloot vorige maand al een vijfjarige deal met een grote Chinese partij, die voetbalparken aanlegt. Dat ’coachingprogramma’ moet de club op termijn enkele tonnen per jaar opleveren.

PEC mikt op soortgelijke voordelen en zal op korte termijn de gesprekken vervolgen over de organisatie van het hele plan.