Van Barneveld – Norris

Vanavond 20.00 uur – eerste partij

Een lastige klus voor Barney. Alan Norris maakt pas sinds 2015 deel uit van het PDC-veld, maar reikte bij de laatste editie wel tot de kwartfinales. In de partij tegen Jelle Klaasen was hij zelfs dicht bij een plek bij de laatste vier. Zo gooide de Brit bijna een negendarter en nam hij een 3-1 voorsprong in sets. Uiteindelijk verloor Norris met 4-5.

De onderlinge verhouding met Norris is in het voordeel van Van Barneveld. Hij won alle drie de voorgaande ontmoetingen. „Hij is een hardhitter en snelle gooier. Ik kijk uit naar de partij.” In de agenda van de vijfvoudig wereldkampioen staat 27 december sowieso met rood omcirkeld. „Vorig jaar werd op deze dag mijn kleinzoon geboren. Mason wordt nu één jaar. Dit is een dag waarop ik absoluut niet ga verliezen. Geloof me.”

Van Gerwen – Reyes

Vanavond 20.00 uur – derde partij

Voor de nummer één van de wereld mag Cristo Reyes geen problemen opleveren. Saillant detail is dat de Spanjaard bij hetzelfde management als Van Gerwen is aangesloten. Voor verrassingen komt hij dus niet te staan. „Ik ken zijn krachten. Ook voor deze wedstrijd ben ik weer de favoriet. Ik moet gewoon zorgen dat ik hem oprol.” Op een officieel toernooi kwam het driemaal eerder tot een confrontatie. Daarbij verloor Van Gerwen verrassend de eerste krachtmeting, maar stelde in de laatste twee partijen orde op zaken.

Klaasen – Dolan

Morgen 14.00 uur – derde partij

De eerste ronde verliep voor de Nederlander niet bepaald lekker. Een grieperige Klaasen stoorde zich aan landgenoot Jeffrey de Graaf, die naar zijn idee de pijlen te langzaam uit het bord haalde. Hij zette op tijd de knop om en won met 3-1, maar makkelijk ging het zeker niet. Nu wacht Brendan Dolan, die eerder al afrekende met Christian Kist. Daarmee treft hij opnieuw een traag spelende opponent. „Dat moet niet uitmaken. Ik ken zijn spel en moet gewoon mijn eigen ding doen. Het gevoel is goed.”

Van de Pas - Anderson

Morgen 20.00 uur – tweede partij

Benito van de Pas overleefde in de tweede ronde een wedstrijdpijl tegen Terry Jenkins. Uiteindelijk won de Brabander met 4-3 in sets. Voor de derde opeenvolgende keer staat hij de achtste finales. De opdracht daarin is loodzwaar. Niemand minder dan regerend wereldkampioen Gary Anderson is de opponent.